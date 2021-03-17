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Siyaset Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu, atalarına ihanet etti! Sapkınlara 'izin' kıyağı
Siyaset

Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu, atalarına ihanet etti! Sapkınlara 'izin' kıyağı

Tunceli Belediyesi'nin Komünist Başkanı Mehmet Maçoğlu, ataları Marx ve Engels'e ihanet ederek LGBTİ'li sapkınlara tatil kıyağı geçti.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 18:31:00 - 2021-03-17 18:36:19
Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu, atalarına ihanet etti! Sapkınlara 'izin' kıyağı

 Yeniakit.com.tr 

Tunceli'nin Komünist Başkanı Mehmet Maçoğlu, bundan böyle belediye bünyesinde çalışan LGBTİ'li sapkınlara 'Onur Haftası' yürüyüşlerine katılmaları için resmi izin verecek. Yeniakit.com.tr'nin ulaştığı Tunceli Belediyesi yetkilileri, belediye bünyesinde kaç LGBTİ personelinin çalıştığı sorusuna cevap vermekten kaçınırken, Maçoğlu'nun kararı da Tunceli halkı arasında tepki ile karşılandı.

Atalarına ihanet etti!

Tunceli Belediyesi'nde alınan LGBTİ kararı, Komünist Parti Manifestosu'nu kaleme alan Maçoğlu'nun ataları Friedrich Engels ile Karl Marx'ın birbirlerine gönderdiği mektupları akıllara getirdi.

'Oğlancılar kendilerini saymaya başladı'

Marx'ın en yakın dostu ve finansörü Engels, 22 Haziran 1869 tarihinde bir mektup kaleme almıştı. Engels, Marx'a gönderdiği mektubunda bugün adı LGBTİ olarak konulan sapkın gruptan 'oğlancı'lar olarak bahsetmişti. Engels mektubunda, Marx'ın ona gönderdiği bir kitaptan şu ifadelerle bahsetmişti: "Bana gönderdiğin İbnelerin Özgür Düşünce Kampı adlı kitap çok tuhaf birşey. Bunlar son derece doğal olmayan ilhamlar. Oğlancılar kendilerini saymaya başlıyor ve devlette bir güç olduğunun farkına varıyorlar."

Gençleri nasıl koruyacaklarını sormuştu

Çok ağır sözlerle mektubuna devam eden Engels, şunları söylemişti:

"Görülüyor ki gizlilik içinde bir örgütleri varmış. Eski ve yeni partilerde bu kadar önemli olduğundan başarıyı ıskalamaları mümkün görünmüyor. Şahsımca biz, bu parti kazandığında onlara fiziksel bir hürmet gösteremeyeciğimiz için şanslıyız. Ama gençler!"

Eşcinsellik için 'pislik' ifadesi

"Bu arada sadece Almanya'da böyle bir arkadaşın öne çıkması, bu pisliği teoriye dönüştürmesi ve davet sunması mümkün olabilir."

Komünist Başkan'dan sapkınlık izni! LGBTİ'lilere o gün resmi tatil
Komünist Başkan'dan sapkınlık izni! LGBTİ'lilere o gün resmi tatil

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Komünist Başkan'dan sapkınlık izni! LGBTİ'lilere o gün resmi tatil

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