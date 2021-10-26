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Dünya Komşuyu akaryakıt krizi vurdu: Siber saldırı tüm sistemi durdurdu!
Dünya

Komşuyu akaryakıt krizi vurdu: Siber saldırı tüm sistemi durdurdu!

İran'da benzin satışları durdu, ülkede kriz yaşandı. Yetkililer, sebebini "siber saldırı" olarak açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 23:04:00 -
Komşuyu akaryakıt krizi vurdu: Siber saldırı tüm sistemi durdurdu!

İran’da başkent Tahran dahil olmak üzere birçok şehirde akaryakıt satışları durdu. Bunun akabinde benzin istasyonlarında uzun araç kuyrukları oluştu.

Yaşanılanları sebebi ise siber saldırı olarak açıklandı. İran Ulusal İnternet Merkezi, yerel saatle 11.00’de ülkedeki akaryakıt dağıtım sistemine siber saldırı gerçekleştiği bildirilerek "Bu sebeple istasyonların akaryakıt dağıtım sistemi ile bağlantısı koptu" dedi.

Merkez, problemi çözmek için uğraştıklarını, önümüzdeki saatlerde akaryakıt sisteminin yeniden çalışmaya başlayacağını ifade etti.

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