Komşusunun köpeğini öldüren güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı
BİNGÖL (AA) - Bingöl'de komşusunun köpeğini silahıyla öldüren güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, merkez Ilıcalar beldesinde 21 Kasım'da komşusunun köpeğini görev amaçlı kullandığı silahıyla öldüren, ismi açıklanmayan güvenlik korucusu hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.
Silahına el konulan güvenlik korucusunun görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.