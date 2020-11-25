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Aktüel Komşusunun köpeğini öldüren güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı
Aktüel

Komşusunun köpeğini öldüren güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 16:02:07 -
Komşusunun köpeğini öldüren güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de komşusunun köpeğini silahıyla öldüren güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez Ilıcalar beldesinde 21 Kasım'da komşusunun köpeğini görev amaçlı kullandığı silahıyla öldüren, ismi açıklanmayan güvenlik korucusu hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Silahına el konulan güvenlik korucusunun görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.


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