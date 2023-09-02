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Yerel Komşusunu el bombasıyla tehdit eden kadın tutuklandı!
Yerel

Komşusunu el bombasıyla tehdit eden kadın tutuklandı!

Yeniakit Publisher
2023-09-02 17:04:00 -
Komşusunu el bombasıyla tehdit eden kadın tutuklandı!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan kavganın ardından komşusunu el bombasıyla tehdit eden kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan kavganın ardından komşusunu el bombasıyla tehdit eden kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Ayvanat Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, mahallede yaşanan kavganın ardından R.Ş. isimli kadın, komşusunu el bombasıyla tehdit etti.

Durumun emniyete bildirilmesi üzerine, R.Ş. isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı.

R.Ş'nin evinde ayrıca 2 adet el bombası ele geçirildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

R.Ş, daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İLKHA)

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