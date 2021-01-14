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Dünya Komşunun en büyük askeri araç firması İsrail'e satıldı
Dünya

Komşunun en büyük askeri araç firması İsrail'e satıldı

Yıllardır içine girdiği ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'ın en büyük Askeri Araç Sanayi (ELVO) İsrail'e satıldı. Şirket, yeni sahipleri olan İsrailli Plasan kooperatifine Şubat ayında devredilecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 11:19:00 -
Komşunun en büyük askeri araç firması İsrail'e satıldı

Merkezi Selanik’te Sindos Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve Yunanistan’ın en büyüklerinden olan Askeri Araç Sanayii (ELVO), Eylül ayında yapılan açık arttırma sonucunda 3 milyon Euro İsrail’in Plasan kooperatifine satıldı. 

Yunan medyası, İsrailli şirketin ELVO'yu Şubat ayında devrelacağını aktarırken, ilk taksit bedeli olan 1 milyon euro'nun dün ödendiği ifade edildi. İsrailli kooperatif, şirket için 95-135 milyon euro arası bir yatırım planı sunarken, yatırımın 5 yıllık zaman zarfında gerçekleşeceği ifade edildi. 

ELVO’nun tarihsel süreci

Yunanistan Araç Endüstrisi SA, 1972 yılında Stagier Hellas SA olarak kamyon, traktör ve motor üretmek amacıyla kuruldu. Avusturya iştirakinin Yunan Devleti’ne devredilmesinin ardından şirket, 1986 yılında, Yunanistan Araç Endüstrisi adını aldı. Ağustos 2000’de, uluslararası bir ihaleden sonra, hisselerinin ve yönetiminin yüzde 43’ü 'Mytilineos'a geçti. ELVO 2014 yılında özel bir tasfiye rejimine alındı.

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