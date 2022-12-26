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Yerel Komşularının duvarlarına tehdit sözleri yazan kadın sınır dışı edildi
Yerel

Komşularının duvarlarına tehdit sözleri yazan kadın sınır dışı edildi

Antalya’da komşularının duvarlarına tehdit içerikli yazılar yazıp, çöp atan ve ateş yakarak kabus yaşatan İran uyruklu kadın ve ev arkadaşı sınır dışı edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 15:44:00 -
Komşularının duvarlarına tehdit sözleri yazan kadın sınır dışı edildi

Olay, Alanya ilçesi Oba Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre apartmanda yaşayan İran uyruklu A.Y., komşularına adeta kabus yaşattı. A.Y., komşularının daire duvarlarına çeşitli tehdit sözleri yazdı. Aynı zamanda dışkı sürdüğü daire kapılarının önünde ateş yakarak çöplerini attı. Apartman sakinlerinin sosyal medyada paylaştığı görüntülerin ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Görüntülerde kadının yaptıkları saniye saniye kaydedilirken, görenleri hayrete düşürdü. Kapılara çöpler atıp yazılar yazan kadının, ateş yakarak güvenlik kameralarına zarar verdiği görülüyor.

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