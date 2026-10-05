Komşularımız alarmda! Yangın bir ülkeden bir başka ülkeye sıçradı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Batıdaki komşumuz Bulgaristan’da başlayan orman yangınının bir başka komşumuz Yunanistan'ın Meriç Bölgesi'ne geçtiği belirtildi.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan'a komşu Bulgaristan'da başlayan orman yangını Yunanistan'a sıçradı.
Yangın Meriç Bölgesi'ndeki Sofulu ilçesi yakınlarına kadar ulaştı. Kontrol altına alınamayan yangın, Ruşenler Köyü'ne kadar yaklaştı.
İtfaiye ekiplerinin bölgedeki söndürme çalışmaları ise devam ediyor.