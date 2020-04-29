  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Komşuları korona virüse yakalandı, kendileri oy birliği ile gönüllü olarak karantinaya girdi

Diyarbakır’da 4 bloklu site sakinleri, korona virüs tedavisi görüp iyileşen komşuları ile temaslarının olduğunu düşünerek oy birliği ile gönüllü olarak karantinaya girdi.

2020-04-29 16:15:15 -
Komşuları korona virüse yakalandı, kendileri oy birliği ile gönüllü olarak karantinaya girdi

Diyarbakır’da 4 bloklu site sakinleri, korona virüs tedavisi görüp iyileşen komşuları ile temaslarının olduğunu düşünerek oy birliği ile gönüllü olarak karantinaya girdi.


Yenişehir ilçesi Akkuyonlu Caddesi üzerinde bulunan 4 bloklu bir sitede oturan bir kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Bu sırada sitede oturan vatandaşlar, virüs kapan komşuları ile temaslarının olduğunu düşünerek oy birliği ile gönüllü olarak karantinaya girdi. 20 Nisan’dan beri siteye giriş çıkış olmazken vatandaşların ihtiyaçlarının kendilerine ulaştırıldığı öğrenildi.


Öte yandan korona virüs tedavisi gören vatandaşın hastaneden taburcu edilip evinde karantinaya alındığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı