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Aktüel Komşular birbirine girdi, sokaktan geçen 3 kadın yaralandı
Aktüel

Komşular birbirine girdi, sokaktan geçen 3 kadın yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-10-28 23:30:00 -
Komşular birbirine girdi, sokaktan geçen 3 kadın yaralandı

Sivas’ta komşular arasında kavgada, sokaktan geçen 3 kadın pompalı tüfek saçmalarıyla yaralandı.

Sivas’ta komşular arasında kavgada, sokaktan geçen 3 kadın pompalı tüfek saçmalarıyla yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinden Yüceyurt Mahallesi İsmail Şirin Caddesi’nde meydana geldi. Komşular F.Y. ve İ.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. F.Y. evinin balkonuna çıkarak karşı komşusu İ.D.’nin evine pompalı tüfekle ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar bir evin camına ve sokaktan gecen 3 kadın isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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