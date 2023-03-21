Komşudan Türkiye'ye teşekkür mesajı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Şu an Irak'ta faaliyet gösteren aktif şirketler olduğuna değinen Sudani, Basra'da bir hastane açılışına katıldığını, bunun sadece hastane olmadığını ve şehir hastanesi denebileceğini söyledi.

Sudani, bu hastaneyi bir Türk şirketinin yaptığını, aynı şekilde yakın zamanda da başka bir hastanenin bu şekilde tamamlanacağını ve açılışının yapılacağını belirtti.

Sudani, "Bizler tüm (Türk) kardeşlerimiz, iş adamlarıyla ve yatırımcılarla ciddi projeleri hayata geçirme arzusundayız. Yarın burada birçok iş adamı ve yatırımcıyla bir araya geleceğim. Orada da çok net bir şekilde bu konuları ifade edeceğim" diye konuştu.

"Irak hükümeti ve halkı adına su sorununun çözümüne yönelik talimatlarınızdan dolayı müteşekkiriz"

Sudani, Irak'ın içinde bulunduğu su sorunun çözümüne yönelik Türkiye'nin bir ay boyunca buradaki su miktarını artırma kararına ilişkin "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Irak hükümeti ve halkı adına su sorununun çözümüne yönelik talimatlarınızdan dolayı müteşekkiriz" ifadesini kullandı.

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Bölgede ciddi bir su sıkıntısı bulunduğunun altını çizen Sudani, Irak'ın orta ve güney bölgelerine su gitmesi konusunda problem olduğunu aktardı.

Sudani, Bağdat'taki Su Kaynakları Merkezi'nin Türk yetkililerle bir araya gelerek konuyu teknik ve bilimsel anlamda ele alıp, ortak çalışmayla çözüm bulacağına inandığını dile getirdi.