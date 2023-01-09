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Gündem Komşudan tepki çeken adım! Türkiye'ye gönderilen doğalgazı kestiler
Gündem

Komşudan tepki çeken adım! Türkiye'ye gönderilen doğalgazı kestiler

İran, her yılın başında teknik arızaları bahane ederek Türkiye'ye gelen gaz akışında kesintiye gidiyor. Birçok alanda Türkiye ile rekabet etmeye çalışan İran, doğalgaz kesme ritüelini bu senede devam ettirdi. Türkiye'ye İran'dan gönderilen doğalgazda yüzde 70 oranında azalma görüldü.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 09:28:00 -
Komşudan tepki çeken adım! Türkiye'ye gönderilen doğalgazı kestiler

Türkiye'ye Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran iletim şebekesinden kaynaklı bir arıza nedeniyle 1 Ocak'tan itibaren yüzde 70 azaldığını bildirdi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) internet sitesinde yer alan duyuruda, arızanın kısa sürede giderilmesi için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemize Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran iletim şebekesinden kaynaklı bir arıza nedeniyle 1 Ocak 2023'ten itibaren yüzde 70 oranında eksik teslimat yapılacağı bildirilmiştir. Arızanın kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplarımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve konu hassasiyetle takip edilmektedir. Kış döneminde bulunduğumuz bu dönemde, ülke genelindeki doğal gaz kullanımının olumsuz etkilenmemesi için gerekli tüm önlemler alınmış olup, ilave gaz ihtiyaçlarımız Doğal Gaz Depolama Tesislerimizden karşılanmaktadır."

Geçen senede kestiler

Geçtiğimiz sene Ocak ayının ortasına doğru benzer adımı atan İran'ın bu kararının arkasında Türkiye'nin EastMed projesiyle ilgili açıklamalarından kaynaklı olduğu öne sürülmüştü. Bu seneki kesintinin yine bir bahane olup olmadığı ilerleyen günlerde ortaya çıkacak.

Skandal gerçek! İran Türkiye'ye doğalgazı bu yüzden kesti
Skandal gerçek! İran Türkiye'ye doğalgazı bu yüzden kesti

Dünya

Skandal gerçek! İran Türkiye'ye doğalgazı bu yüzden kesti

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Yorumlar

Serdar

Gavur bile bize bunu yapmıyor. Ya sen nasıl bir müslümansın.

Fikret Türk

Normal dir tarih te olduğu gibi bu İran hep zındık ve müslüman Türk ün hasedcisi ve düşman ı olmuştur Rabbim bunlar ı kahretsin
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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