Komşudan tepki çeken adım! Türkiye'ye gönderilen doğalgazı kestiler
İran, her yılın başında teknik arızaları bahane ederek Türkiye'ye gelen gaz akışında kesintiye gidiyor. Birçok alanda Türkiye ile rekabet etmeye çalışan İran, doğalgaz kesme ritüelini bu senede devam ettirdi. Türkiye'ye İran'dan gönderilen doğalgazda yüzde 70 oranında azalma görüldü.
Türkiye'ye Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran iletim şebekesinden kaynaklı bir arıza nedeniyle 1 Ocak'tan itibaren yüzde 70 azaldığını bildirdi
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) internet sitesinde yer alan duyuruda, arızanın kısa sürede giderilmesi için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ülkemize Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran iletim şebekesinden kaynaklı bir arıza nedeniyle 1 Ocak 2023'ten itibaren yüzde 70 oranında eksik teslimat yapılacağı bildirilmiştir. Arızanın kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplarımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve konu hassasiyetle takip edilmektedir. Kış döneminde bulunduğumuz bu dönemde, ülke genelindeki doğal gaz kullanımının olumsuz etkilenmemesi için gerekli tüm önlemler alınmış olup, ilave gaz ihtiyaçlarımız Doğal Gaz Depolama Tesislerimizden karşılanmaktadır."
Geçen senede kestiler
Geçtiğimiz sene Ocak ayının ortasına doğru benzer adımı atan İran'ın bu kararının arkasında Türkiye'nin EastMed projesiyle ilgili açıklamalarından kaynaklı olduğu öne sürülmüştü. Bu seneki kesintinin yine bir bahane olup olmadığı ilerleyen günlerde ortaya çıkacak.