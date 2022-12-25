Komşudan sürpriz haber! Türkiye kararı: 1 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) adımı

Balkan ülkelerinin doğalgaz ihtiyaçlarının %95'inden fazlasını sağlayan Rusya, Bulgaristan'ın ruble ile ödeme yapmayı reddetmesinin ardından Nisan ayında Bulgaristan'a doğalgaz sevkiyatlarını durdurmuştu.

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Bulgaristan uzun vadeli doğalgaz anlaşması için Türkiye ile görüşüyor.

Hristov, gazetecilere yaptığı açıklamada, LNG satın almakta sıkıntı yaşamadıklarını ancak bunların boşaltılabileceği alan konusunda problem yaşadıklarını ifade etti.

Yunanistan'da bulunan Revithoussa LNG Terminali'ni kullandıklarını belirten Hristov, "Bu terminal çok meşgul. Dedeağaç'ta yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) için anlaşmamız da 2024'te başlıyor. Yine de ekstra bir milyar metreküplük kapasiteye ihtiyacımız var. Türkiye'deki LNG terminallerinden yılda bir milyar metreküplük kapasite rezerve etmek ve gazın BOTAŞ şebekesinden sınırımıza geçmesi için görüşmeler yapıyoruz." diye konuştu.

star'a göre: Hristov, Türkiye'deki herhangi bir terminali kullanabileceklerine dikkati çekerek, arz güvenliği için farklı LNG tedarikçileriyle de anlaşmalar imzalanacağını sözlerine ekledi.

Bulgaristan'ın yıllık doğal gaz tüketimi yaklaşık 3,5 milyar metreküp seviyesinde bulunuyor.