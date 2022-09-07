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Dünya Komşudan Su-35 hamlesi
Dünya

Komşudan Su-35 hamlesi

İran'ın Rusya'dan "Sukhoi Su-35" savaş uçağı satın alacağı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 22:10:00 -
Komşudan Su-35 hamlesi

İran ile Rusya arasında savunma alanındaki iş birliği devam ediyor. İran Hava Kuvvetleri Komutanı Hamid Vahidi'nin yerel medyaya yaptığı açıklamaya göre, İran, Rusya'dan Su-35 savaş jeti almayı değerlendiriyor.

Bir süredir İran'ın Rusya'dan savaş jeti alacağına dair iddialar dillendiriliyordu. Bu açıklamayla beraber İran'ın istediği Rus jetlerinin Su-35'ler olduğu da netlik kazanmış oldu.

Rusya'nın İran'a yönelik silah satışlarının, Batı ile İran arasında nükleer anlaşmanın imzalanması ve İran'a yönelik yaptırımların kalkmasıyla hız kazanacağı düşünülüyor. İran da kısa bir süre önce Rusya'ya insansız hava aracı satışı yapmıştı.

Kaynak: Mepa News

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