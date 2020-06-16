Komşudan skandal Türkiye hamlesi
Irak Dışişleri Bakanlığı, TSK'nın terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlediği operasyonlar nedeniyle Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız’ı bakanlığa çağırdı.
Türkiye Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) dün kuzey Irak’ta PKK’ya yönelik düzenlediği Pençe-Kartal Operasyonu'nun ardından Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız’a operasyonları kınayan resmi bir mektup teslim edildi’ ifadeleri kullanıldı.