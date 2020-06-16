  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Komşudan skandal Türkiye hamlesi

Irak Dışişleri Bakanlığı, TSK'nın terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlediği operasyonlar nedeniyle Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız’ı bakanlığa çağırdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 16:55:00 -
Komşudan skandal Türkiye hamlesi

Türkiye Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) dün kuzey Irak’ta PKK’ya yönelik düzenlediği Pençe-Kartal Operasyonu'nun ardından Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız’a operasyonları kınayan resmi bir mektup teslim edildi’ ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şeref Kazan

Kızlarına erkeklerine tecavüz eden ABD nin ....leri yönetiyor olsa gerek Irak ülkesini
  • Yanıtla

Vatandaş

Bizdeki ıraklılar hemen gönderilsin tazminat talep edilsin,
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı