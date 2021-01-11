Komşudan koronaya "fıkra" gibi çözüm

Yunanistan'da en son 13 Kasım'da okul sıralarına oturan kreş, anaokulu ve ilkokul öğrencileri, iki aylık bir aranın ardından bugün tekrar yüz yüze eğitime başladı. Öğrenciler sosyal mesafe, dezenfektan ve zorunlu maske kullanımı gibi özel tedbirlerle okula giderken uzmanlar endişeli.

Kasım ayında 3 binleri bulan vaka sayıları her ne kadar Ocak ayında binin altına düşse de uzmanlar bu sayıların yaklaşık on milyon nüfusa sahip olan Yunanistan için hala yüksek olduğu görüşünde. Virüsün yayılmasında çocuklardan çok, çocukları okula getirip götüren velilerin oluşturduğu kalabalığın etkin olabileceği görüşü hakim.

Önümüzdeki iki haftanın Yunanistan için bir sınav olacağı ve vaka sayılarında ciddi bir artışın görülmesi halinde tekrar uzaktan eğitime geçilebileceği yönünde uyarılar yapılıyor. Uzmanlar Şubat ayı içerisinde 3. dalganın da gelebileceği yönünde öngörülerde bulunuyor.

"Pencere açık eğitim"

Hükümet ise koronavirüsün okullarda yayılmasını önlemek amacıyla “açık pencere ve battaniye” formülünü gündeme getiriyor. Buna göre, dersler açık pencere ile yapılırken öğrenciler yanlarında getirecekleri battaniyelerin altında ısınmaya çalışacak.

Ülke genelinde 20 dereceye yaklaşan hava sıcaklıkları şimdilik “pencere açık eğitim” formülünü mümkün kılsa da önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 0 dereceye kadar düşebileceğine ilişkin meteoroloji tahminleri bu konuya ilişkin kaygı ve tartışmaları da beraberinde getiriyor.