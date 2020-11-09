  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Komşudan gelen son açıklama ses getirdi: Türk ordusu karşısında kaybettiler
Dünya

Komşudan gelen son açıklama ses getirdi: Türk ordusu karşısında kaybettiler

Peşmerge Tugay Komutanı Necat Ali, binlerce insanın ölümüne neden olan terör örgütü PKK'nın Türkiye karşısında yenildiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 14:56:00 -
Komşudan gelen son açıklama ses getirdi: Türk ordusu karşısında kaybettiler

Irak'ta Peşmerge Tugay Komutanı Necat Ali, terör örgütü PKK’nın Türk ordusu karşısında büyük bir yenilgiye uğradığını ve kendileriyle savaşacak gücü kalmadığını söyledi.

Erbil merkezli Rudaw televizyonuna konuşan Ali, terör örgütü PKK'nın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) karşısında büyük bir yenilgiye uğradığını belirtti.

PKK’nın son dönemde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) artan terör eylemlerini değerlendiren Ali, "PKK'nın tacizlerine ve ihlallerine karşı bir sınırlama getirilmesi gerekiyor. Söz konusu bölgelerin kontrolünü sağlamak için gereken kudretimiz var." ifadelerini kullandı.

"PKK bölgeden çekilmeli"

Ali, Erbil ve Bağdat yönetimlerinin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 9 Ekim'de imzaladıkları Sincar anlaşmasına değinerek, PKK'nın bölgeden çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Peşmerge Tugay Komutanı, PKK'nın Türk ordusu karşısında büyük bir yenilgiye uğradığına dikkati çekerek, "Açık söylüyorum PKK, Peşmerge ile savaşacak güçte değil." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Naci Ağbal konuştu! Altın, dolar ve euroda ibre terse döndü
Ekonomi

Naci Ağbal konuştu! Altın, dolar ve euroda ibre terse döndü

TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları sonrası altın, dolar ve euroda sert düşüş yaşandı.

AFAD, bölgeye ulaştırılan yardım miktarını açıkladı
Gündem

AFAD, bölgeye ulaştırılan yardım miktarını açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye gönderilen nakdi yardımın 37..
Yerli imkanlarla geliştirilen motor için geri sayım
Gündem

Yerli imkanlarla geliştirilen motor için geri sayım

Millî ve yerli imkânlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk Turbodizel İnsansız Hava Aracı Motoru PD-170 teslimat için gün sayıyor.

Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay