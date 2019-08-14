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Komşudan ABD ile şaşırtan ticaret! 'Elektrik süpürgesi' dediği savaş uçağına 1,2 milyar dolar yatırdı

Bulgaristan, "Dünyanın en pahalı elektrik süpürgesi" dediği Lockheed Martin F-16 Blok 70 savaş uçağından 8 adet aldığını duyurdu.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:34
Komşudan ABD ile şaşırtan ticaret! 'Elektrik süpürgesi' dediği savaş uçağına 1,2 milyar dolar yatırdı

Bulgaristan Savunma Bakanlığı'nın 8 adet Lockheed Martin F-16 Blok 70 savaş uçakları ve ilgili teçhizat için ABD Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansına (DCSA) 1,2 milyar dolar transfer ettiği bildirildi.

Bakanlık konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, "Bu adımla, Bulgar tarafı, Bulgar Hava Kuvvetleri için yeni bir tür savaş uçağı edinme projesi kapsamında imzalanan sözleşmelerdeki taahhüdünü yerine getirdi" denildi.

Rus jeti yerine ABD jeti

Geçtiğimiz ay hükümet, Bulgar Hava Kuvvetleri'nin emekli olan MiG-29 jetleri filosunun yerini almak üzere 8 adet F-16 jetinin satın alınması için uzun süredir beklemekte olan anlaşmayı onayladı.

Bulgaristan hizmet ömürlerini tamamlayan Mig-29 ve Mig-21 uçaklarını F-16 ile değiştirmeyi planlıyor. 8 Adet F-16'nın ise 2023 yılına kadar teslim edilmesi bekleniyor.

"ABD, elini cebimize daldırmak istiyor" demişti

Bulgaristan Rönesansı'nın Alternatifleri Partisi (ABV) Başkanı Rumen Petkov, konuya ilişkin geçtiğimiz aylarda "Bize dünyanın en pahalı elektrik süpürgesini satmaya çalışan ABD, elini cebimize daldırmak istiyor" yorumunu yapmıştı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:34
  1. Bulgaristan Savunma Bakanlığı
  2. Lockheed Martin F-16 Blok 70 savaş uçakları
  3. ABD Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı (DCSA)
  4. Bulgar Hava Kuvvetleri
  5. MiG-29 jetleri
  6. F-16 jeti
  7. Bulgaristan Rönesansı'nın Alternatifleri Partisi (ABV) Başkanı Rumen Petkov

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