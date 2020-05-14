Komşuda üst düzey isimden acı sözler: Büyük bir insani felaket kapıda

Irak Meclis Başkanı Yardımcısı Hasan el-Kaabi, Bağdat ve Basra'daki yüksek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının, ‘Irak'ta bir insan ve sağlık felaketini ortaya çıkaracak çok tehlikeli bir alarm' oluşturduğu konusunda uyarıda bulundu.

Basın toplantısında konuşan Kaabi, dün Bağdat ve Basra’da kaydedilen koronavirüs vakalarının insan sağlığını tehdit edecek ciddi bir uyarı çanı oluşturduğunu kaydetti.

Yüksek vaka sayılarının doğrudan nedeninin sokağa çıkma prosedürlerinin tam olarak yerine getirilmemesi ve vatandaşların salgının ciddiyeti konusunda ilgisizliği olduğunu kaydeden Kaabi, Şarkul Avsat'ın haberine göre, yetkili makamlar tarafından yapılan sağlık kurallara uyulmaması, toplantıların engellenmesi, etkinliklerin düzenlenmesi, yas kurulları ve aile ziyaretleri konusuna da değindi.

Kaabi, yetkili makamları, olası ihlalleri araştırmak adına bölgesel karantina sürecine başlamak için güvenlik güçleriyle koordinasyon yapmaya çağırdı.

Irak’ta salgının kontrol altına alınması amaçlı geniş bir yasağın uygulanması çağrıları artıyor. 2 bin 913 vakanın bulunduğu Irak’ta 112 kişi vefat ederken, bin 903 kişi ise iyileşti.