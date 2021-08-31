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Dünya Komşuda TİHA korkusu: Fatih'in ateş topları gibi...
Dünya

Komşuda TİHA korkusu: Fatih'in ateş topları gibi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Akıncı TİHA töreni Yunanistan'da gündem oldu. Yunan basını üstün özellikleri sahip Akıncı TİHA'yı, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği sırada kullandığı ateş toplarına benzetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 14:25:00 -
Komşuda TİHA korkusu: Fatih'in ateş topları gibi...

Türkiye, insansız hava araçlarında gücüne güç katmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslimat törenine katıldı. Dünyanın gözlerine çevirdiği tören, dünya basınında yer bulmaya devam ediyor.

"Türkiye'nin rızasını arayacaklar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorlu'da katıldığı Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat Töreni, Yunan basınında geniş yer buldu. Kathimerini gazetesi, Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmada kullandığı "Bölgemizde bir taşı bile yerinden oynatmak isteyen önce Türkiye'nin rızasını arayacak." şeklindeki ifadeye dikkat çekti.

 

Erdoğan'ın, Akıncı'nın "bölgede ve dünyada huzurun, güvenin, barışın ve adaletin tesisi için samimi gayret gösteren Türkiye'nin gücüne güç katacağını" vurguladığı aktarıldı.

"Savunma sanayimiz başrol oynadı"

Proto Thema da Taarruzi İnsansız Hava Aracı Akıncı ile birlikte Türkiye'nin, bu teknolojide dünyanın en ileri üç ülkesinden biri haline geldiğini yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türk savunma sanayiinin özellikle insansız hava aracı yapımı noktasındaki potansiyelinden övgüyle söz ettiği belirtildi.

Erdoğan'ın "Türkiye'nin son 19 yılda yazdığı başarı hikayesinde savunma sanayimiz başrol oynadı. İHA teknolojilerinde ulaştığımız seviye, tüm dünya tarafından tanınan savunma yeteneklerimizin başarısını simgeliyor." şeklindeki açıklamasına yer verildi.

"Fatih'in ateş topları gibi"

Kimi Yunan yayın kuruluşları, üstün özelliklere sahip Akıncı TİHA'yı Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği sırada kullandığı ateş toplarına benzetti. Erdoğan'ın TİHA'yı imzaladığı an ve TİHA'ların etrafını saran Baykar Savunma çalışanlarının kalabalık görüntüsü, Yunan halkına aktarıldı.

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Yorumlar

mevlt

nesil gidiyor nesil...nesil giderse bunların ne manası kalır*????
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