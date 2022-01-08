Komşuda son korona bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 701 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 168'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 204 bin 925'e yükseldiği ülkede, 26 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 131 bin 847'ye çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 1889 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 122 milyon 434 bin 219 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" ve "orta riskli" olan "turuncu" kategoride hiç şehir kalmazken 53 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 395 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

Öte yandan İran Sağlık Bakanlığı Aşıyla Önlenebilir Hastalıklar Birimi Başkanı Muhsin Zehrayi, yaptığı açıklamada ülkede üretilen yerli aşıların ihtiyaca cevap verdiğini ve ithal aşıya gerek olmadığını söyledi.