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Dünya Komşuda son korona bilançosu açıklandı
Dünya

Komşuda son korona bilançosu açıklandı

Komşu ülke İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 191 artarak 53 bin 816'ya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 14:50:00 -
Komşuda son korona bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 191 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 151 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 53 bin 816'ya, vaka sayısının da 1 milyon 164 bin 535'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 519'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 894 bin 366 olduğunu ifade etti. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkede salgının başından bu yana 7 milyon 97 bin 556 test uygulandığını sözlerine ekledi.

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