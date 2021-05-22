  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dorukhan'dan 'Gidiyorum' açıklaması
Komşuda son bilanço açıklandı
ASHB meslek elemanlarının aşılanmasına başlanacak!
FETÖ firarisi Cevheri Güven bunu da yaptı!
Dünya Komşuda son bilanço açıklandı
Dünya

Komşuda son bilanço açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 187 artarak 78 bin 381’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 14:27:00 -
Komşuda son bilanço açıklandı

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 8 bin 5 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1175'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 823 bin 887’ye çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 187 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 78 bin 381 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 945'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 319 bin 746’ya ulaştığı bildirildi. Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 18 milyon 810 bin 335 oldu.

İran'da toplam 2 milyon 930 bin 657 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 2 milyon 478 bin 936 kişiye aşının ilk dozunun, 451 bin 721 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı. Böylece ülkede şu ana kadar 2 milyon 930 bin 657 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde 8 şehrin "kırmızı", 233'ünün "turuncu", 207'sinin "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Babacan'a siyasi münafıklığı soruldu! İki yüzlü müsünüz?
Siyaset

Ali Babacan'a siyasi münafıklığı soruldu! İki yüzlü müsünüz?

Haber Global ekranlarında Buket Aydın'ın sorularını yanıtlayan DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a AK Parti'de yol yürürken Cumhurbaşkanı Erdo..
İsrail'e açık ikaz: Savaşın henüz yazılmamış fasılları var
Dünya

İsrail'e açık ikaz: Savaşın henüz yazılmamış fasılları var

Filistin direniş grupları, terörist İsrail'e uyarılarda bulundu. Direniş gruplarının oluşturduğu Ortak Operasyon Odası Sözcüsü Ebu Ahmed, "D..
Süleyman Soylu cephesinden Sedat Peker'i 'kekleyen' Hadi Özışık'a bir darbe daha!
Gündem

Süleyman Soylu cephesinden Sedat Peker'i 'kekleyen' Hadi Özışık'a bir darbe daha!

Mafya lideri Sedat Peker'in Hadi Özışık ile yaptığı görüntülü konuşmayı yayımlamasından sonra Bakan Soylu'ya kurulan tezgaha ortak olan Özış..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay