Komşuda son bilanço açıklandı
İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 187 artarak 78 bin 381’e yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 8 bin 5 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1175'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.
Vaka sayısının 2 milyon 823 bin 887’ye çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 187 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 78 bin 381 olduğu ifade edildi.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 945'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 319 bin 746’ya ulaştığı bildirildi. Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 18 milyon 810 bin 335 oldu.
İran'da toplam 2 milyon 930 bin 657 doz aşı yapıldı
Açıklamada ayrıca ülkede 2 milyon 478 bin 936 kişiye aşının ilk dozunun, 451 bin 721 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı. Böylece ülkede şu ana kadar 2 milyon 930 bin 657 doz aşı uygulandığı açıklandı.
Öte yandan ülke genelinde 8 şehrin "kırmızı", 233'ünün "turuncu", 207'sinin "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.