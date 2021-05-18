Komşuda son bilanço açıklandı
İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 310 artarak 77 bin 532’ye yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 13 bin 930 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 102'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.
Vaka sayısının 2 milyon 779 bin 415’e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 310 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 77 bin 532 olduğu ifade edildi.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 173'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 258 bin 46’ya ulaştığı bildirildi.
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 18 milyon 285 bin 393 oldu.
İran'da toplam 2 milyon 571 bin 160 doz aşı yapıldı
Açıklamada ayrıca ülkede 2 milyon 163 bin 641 kişiye aşının ilk dozunun, 407 bin 519 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı. Böylece ülkede şu ana kadar 2 milyon 571 bin 160 doz aşı uygulandığı açıklandı.
Öte yandan ülke genelinde risk gruplarına göre 3 şehrin "kırmızı", 262'sinin "turuncu", 183'ünün "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.