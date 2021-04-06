Komşuda son bilanço açıklandı

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 17 bin 430 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 2 bin 369'unun hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 1 milyon 963 bin 394'e çıktığını aktaran Lari, 174 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 63 bin 506 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 138'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 667 bin 79'a ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 13 milyon 256 bin 820 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü​​​​​​​ ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 88 şehrin "kırmızı", 139 şehrin "turuncu", 198 şehrin "sarı" ve 23 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.