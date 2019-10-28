Komşu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak’taki hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle başkent Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak'ın başkenti Bağdat ile orta ve güney kentlerde devam eden hükümet karşıtı gösterilerde bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Cuma gününden bu yana süren gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 74 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 4 bin kişi yaralandı.

Gösterilerin merkezi konumundaki Tahrir Meydanı, 4 gündür hükümeti protesto eden sloganlarla yankılanıyor. Bağdat ve diğer kentlerdeki protestolara 2 gündür üniversite öğrencilerinden de yoğun katılım söz konusu. Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle başkent Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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