Komşuda PKK'ya yönelik dev operasyon: Irak ordusu Sincar'a dayandı!

Irak ordusuna ait büyük bir birliğin ağır silahlar ve askeri teçhizatla Musul'dan Sincar'a hareket ettiği ve bu güçlerin bir kısmının Sincar sınırındaki Sinun kasabası yakınlarına ulaştığı öğrenildi.

Aydınlık gazetesinin Iraklı bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde, “Sınırı geçen Irak ordusu birliği, 9. Tümen Zırhlı Kuvvetlerinin bir parçası.” dedi. Sincar'daki Peşmerge Operasyonları Başkanı Lokman Geli İbrahim de, “Birlik, Bağdat'ın Taci kentinden aktarılarak Musul'a ulaştı. Oradan Sincar'a doğru yola çıktılar. 40 zırhlı araçtan oluşan birlik, Sincar merkezini hedef almayabilir. Ancak aldığımız bilgilere göre Irak ve Suriye sınırları ile PKK güçlerinin bulunduğu bölgelere gidecekler.” diye konuştu.

18-19 Nisan'da Sincar'da Irak ordu güçleri ile PKK'lı güçler arasında çatışmalar çıkmıştı. Irak ordusu PKK'lıların Sincar'daki kontrol noktasını boşaltmasını istemiş, teröristler bunu reddetmişti. Daha sonra yaşanan silahlı çatışmaların ardından Irak ordusu, kontrol noktasını tahliye etmeyi başarmıştı.

Pkk Bölgeden Çıkmadı

Bağdat ve Erbil arasında 9 Ekim 2020'de imzalanan Sincar Anlaşması gereğince; PKK'ya bağlı güçlerin 1 Nisan 2021 itibarıyla Sincar'dan çekilmesi gerekiyordu. Ancak PKK, bir isim değişikliği yaparak YBŞ adıyla bölgede kalmaya devam etti. Bu çekilme gerçekleşmeyince de hem Irak ordusu hem de Peşmerge ile PKK arasında çatışmalar başladı. 12 Aralık 2021'de, 20 Ocak 2022'de ve son olarak geçen hafta Irak ordusu tarafından çeşitli baskınlar yapıldı. Irak ordusu ile Peşmerge bölgeden PKK'yı temizleyerek evlerinden kaçan yerel halkın geri dönmesini hedefliyor. Bunun için yapılan Sincar Anlaşması'nda şu maddeler yer alıyordu:

Yönetim

Bağımsız, profesyonel, dürüst ve anayasa ve yargı sistemlerine göre hareket edecek bir kaymakam seçilecek.

Kaymakamın atanmasından sonra yönetimdeki diğer pozisyonlar için atamalar, iki tarafın birlikte oluşturacağı komisyon tarafından, yine profesyonellik, dürüstlük ve bölgenin sosyal yapısı dikkate alınarak yapılacak.

Güvenlik

Federal polis, Ulusal Güvenlik ve İstihbarat birimlerinden başka hiçbir silahlı oluşum, bölgedeki güvenlikten sorumlu olamayacak. Diğer tüm silahlı gruplar Sincar'dan dışarı çıkartılacak.

Sincar'da İç Güvenlik Kuvvetleri için 2500 kişi işe alınacak, bölgedeki güvenlik güçlendirilecek. Bu birime Sincar'dan kaçan ve kamplarda kalanlardan da adil bir şekilde alım yapılacak.

PKK'nın Sincar ve çevresindeki varlığına son verilecek. Örgütün ve uzantılarının bölgede herhangi bir rol oynaması engellenecek.

Yeniden Yapılanma

Bağdat'taki federal hükümet ve Erbil'deki bölgesel hükümet arasında oluşturulacak bir ortak komisyon, Ninova eyalet yönetimiyle işbirliği içinde bölgenin yeniden inşası için çalışacak. Bu komisyonun yetkileri ve sorumluluklarının detayları, federal hükümet ve bölgesel hükümetin başbakanları tarafından belirlenecek.

Yönetim ve güvenlik başlıkları altında karar verilen hususları denetlemek için de, anlaşmaya dahil olan iki taraf arasında ortak komite oluşturulacak.

ABD Askerlerine Havanlı Mesaj

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde yer alan ve ABD askerlerinin konuşlu olduğu Taci Askeri Üssü'ne havan topu ile saldırı düzenlendiği bildirildi. Sputnik'te yer alan haberde, üssün bulunduğu bölgeye 2 adet havan topu düştüğü aktarılarak, saldırının Bağdat'taki Raşidiye bölgesinde gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırı sonucu can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.