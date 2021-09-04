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Dünya Komşuda 'Mu' varyantı görüldü
Dünya

Komşuda 'Mu' varyantı görüldü

Yunanistan'da ilk kez Kolombiya'da tespit edilen koronavirüsün Mu varyantı tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 05:30:00 -
Komşuda 'Mu' varyantı görüldü

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Dairesinin (EODY) açıkladığı verilere göre, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) aşılara karşı daha dirençli mutasyonlar geçirdiğini ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu bildirdiği Mu varyantına, Yunanistan'da 6 kişide rastlandı.

Vakalardan 2'si başkent Atina'daki Eleftheros Venizelos Havalimanı girişinde yapılan testlerle tespit edilirken diğer 4 vaka ise Argolida, Attiki ve Ahaia'da kaydedildi.

Delta ise Yunanistan'da hakim COVID-19 varyantı olmaya devam ediyor.

Entübe hastaların yüzde 91,7'si aşısız

Aşı ve aşı zorunluluğu tartışmalarının devam ettiği ülkede, EODY verilerine göre hastanelerde tedavisi süren 332 entübe hastanın yüzde 91,71'i hiç aşı olmamış ya da aşılarını tamamlamamış kişilerden oluşuyor.

Salgının başından bu yana Yunanistan'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 777 iken günlük vaka sayıları 3 bin civarında seyrediyor.

DSÖ "Mu" konusunda uyarmıştı

DSÖ, "Mu Varyantı"nın küresel yaygınlığının şu anda yüzde 0,1 seviyelerinde olmasına rağmen, Kolombiya’da vakaların yüzde 39'unu ve Ekvador’daki vakalarını yüzde 13'ünü oluşturduğunu açıkladı. Buna bağlı olarak da yaygınlığın sürekli artış gösterdiği vurgulandı.

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