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Dünya

Komşuda koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte rekor kırdı

Irak'ya koronavirüs salgınında son 24 saatte 2 bin 200 vaka kaydedildi. Bu sayısının bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 22:15:00 - 2020-06-24 22:16:44
Komşuda koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte rekor kırdı

Son haftalarda koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının ciddi oranda artışa geçtiği Irak'ta salgın etkisini sürdürüyor. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte başkent Bağdat başta olmak üzere Necef, Süleymaniye, Erbil, Kerbela, Kerkük, Diyale, Vasıt, Basra, Misan, Babil, Divaniye, Zikar, Anbar, Selahattin ve Müsenna illerinde toplam 2 bin 200 vaka tespit edildiğini duyurdu. İlk vakanın Şubat ayında görüldüğü ülkede toplam vaka sayısının 36 bin 702'ye yükseldiği belirtildi.

Irak'ta virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı bin 61 olarak açıklanırken, son 24 saatte 79 kişinin hayatını kaybettiğini bildirildi.

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