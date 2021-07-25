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Komşuda koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya Komşuda koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

Komşuda koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 268 artarak 88 bin 800'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 14:49:00 -
Komşuda koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Son 24 saatte 27 bin 146 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 935'inin hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 691 bin 432'ye çıktığı ülkede, 268 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 88 bin 800'e yükseldiği aktarıldı.

Ülkede yapılan toplam test sayısının ise 25 milyon 537 bin 513'e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede bugüne kadar 7 milyon 871 bin 104 kişiye aşının ilk dozunun, 2 milyon 394 bin 707 kişiye de ikinci dozun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 10 milyon 265 bin 811 doz aşı uygulandığı kaydedildi.

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