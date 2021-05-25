  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Komşuda koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Sedat Peker'in kardeşi hakkında flaş karar!
Birleşik Arap Emirlikleri ajanı mı? Yeni gelişme
Amanoslar'da görüldü! Tehdit altında
Dünya Komşuda koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

Komşuda koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 208 artarak 79 bin 56’ya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 15:33:00 -
Komşuda koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 11 bin 873 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1713'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 855 bin 396’ya çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 208 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 79 bin 56 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 695'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 362 bin 428’e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 19 milyon 185 bin 933 oldu.

İran'da toplam 3 milyon 146 bin 62 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 2 milyon 675 bin 594 kişiye aşının ilk dozunun, 470 bin 468 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 3 milyon 146 bin 62 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde şehirlerden 8'inin "kırmızı", 233'ünün "turuncu", 207'sinin "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Maskesi düşen Sedat Peker, Süleyman Soylu'yu tehdit etti
Gündem

Maskesi düşen Sedat Peker, Süleyman Soylu'yu tehdit etti

Habertürk TV'de kendisi hakkında yapılan iddialara cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıyla telaşa kapılan Sedat Peker..
Bahçeli'den Sedat Peker açıklaması
Gündem

Bahçeli'den Sedat Peker açıklaması

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarına yönelik konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, " Yerli ve yabancı mihraklar tacizlerine, şer kam..
Mali’de yine darbe oldu
Dünya

Mali’de yine darbe oldu

Mali’de Geçiş Konseyinin Başkanı ve Başbakan, Ordu tarafından Kati askeri kampına getirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay