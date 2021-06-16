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Gündem Komşuda DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Gündem

Komşuda DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Irak'ta düzenlenen DEAŞ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 19:36:00 -
Komşuda DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Irak Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerinin Kerkük kent merkezinde iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 6 kişinin yakalandığı ifade edildi.

Yapılan ilk sorguda çeşitli terör eylemlerine katıldıklarını ve sahte kontrol noktası kurduklarını itiraf eden teröristlerin mahkemeye sevk edildikleri kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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