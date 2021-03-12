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Dünya Komşu'da AstraZeneca aşısı yaptıran kadın hayatını kaybetti
Dünya

Komşu'da AstraZeneca aşısı yaptıran kadın hayatını kaybetti

Dün AstraZeneca aşısının uygulanan 57 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti. Ölümün kan pıhtılaşmasından kaynaklanmadığını, aşı ile bağlantısının olup olmadığının henüz bilinmediğini kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 20:17:00 -
Komşu'da AstraZeneca aşısı yaptıran kadın hayatını kaybetti

Bulgaristan Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, dün AstraZeneca aşısının uygulandığı 57 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. Kadının sağlık sorunları bulunduğunu belirten Angelov, ölümün kan pıhtılaşmasından kaynaklanmadığını, aşı ile bağlantısının olup olmadığının henüz bilinmediğini kaydetti.

Bulgaristan'da İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca ile Oxford üniversitesinin birlikte geliştirdiği korona virüs aşısının kullanımı durdurulurken, Sağlık Bakanı Kostadin Angelov'dan yeni bir açıklama geldi.

Filibe kentinde basın toplantısı gerçekleştiren Bulgaristan Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, dün AstraZeneca aşısını yaptırdıktan sonra sağlık durumu kötüleşen 57 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakan Angelov, kadının dün yerel saatle 12.00’de aşı olduktan sonra eve gittiğini ifade ederek, "Herhangi bir şikayeti olmamış. Akşam üzeri nefes almakta zorluk çekmiş ve daha sonra hayatını kaybetmiş. Aşırı kilolu olan vatandaşımız, 2005 yılında kalbine giden damarlarda tıkanma olduğu için ameliyat geçirmiş. Kesinlikle kan pıhtılaşması olmadığını söyleyebilirim. Aşılamadaki yan etkiler binde 3. Bu da standartlara uygun" şeklinde konuştu.

Bakan Angelov, ölümünün aşıyla ilgisi olup olmadığının henüz netlik kazanmadığını vurguladı. Angelov, vatandaşlara sakin olmaları yönünde çağrı yaparak ölüm olayının siyasi çıkarlar uğruna aşılara karşı korku salmak için kullanılmamasını istedi.

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