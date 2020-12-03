Komşu ülkeyi gözüne kestirdi! ABD’nin planı sonrası BAE’nin rolü

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), ABD ile imzaladığı savunma işbirliği anlaşması ile ilgili çarpıcı bir analiz yayınlandı.

Analizde, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi konu alınırken BAE’nin de rolüne değinildi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) bölgede askeri etkinliğini artırma çabalarında 1994’te imzalanan ABD ile imzaladığı savunma işbirliği anlaşması bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Nitekim BAE, yirmi yılı aşkın süredir Körfez güvenliğinde ABD'nin önemli bir ortağı olarak öne çıktı ve iki ülke arasındaki bu ittifak, çok sayıda bölgesel tehdide karşı son yıllarda daha da derinleşti. Bu çerçevede BAE'nin Afganistan'daki faaliyetleri ve bu ülkeye yönelik stratejik hesapları da dikkat çekiyor.

Afganistan’ın sekizde biri kadar bir yüzölçümüne ve onda biri kadar bir nüfusa sahip olmasına karşın Orta Doğu’daki en önemli silah ithalatçılarından olan ancak bu teçhizatı kullanmak için dahi yeterli gücü olmayan ve ordusunda Pakistan, Ürdün ve Kolombiya’dan olmak üzere yabancı askerler bulunduran BAE, ABD’nin 2001’deki Afganistan işgaline katıldı. İşgal boyunca bu süreçte aktif rol alan BAE, müttefiklerine birkaç F-16 savaş uçağı da sağladı.

11 Eylül 2001 saldırılarından önce BAE, Afganistan’da iktidarda olan Taliban hareketini bir tehdit olarak algılamıyordu. Taliban rejimi el-Kaide liderlerine ev sahipliği yapmasına rağmen BAE, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın yanı sıra 1996-2001 arası Taliban’ı Afganistan hükümetinin meşru temsilcisi olarak tanıyan üç ülkeden biriydi. Ancak 11 Eylül saldırılarının ardından BAE, Afganistan'a yönelik operasyonlarda kullanılmak üzere askeri tesislerini ABD ve müttefiklerinin kullanımına sundu.

ABD'nin çekilmesi sonrası BAE'nin rolü

Son olarak Ekim 2020’de Afgan hükümetinin Kabil, Belh, Kandahar ve Herat’taki havalimanlarının güvenlik hizmetleri ve operasyonel yönetimini bir BAE şirketine devretmesi ve Kabil merkezli Visa gazetesinin yakın tarihli bir haberinde, “Arapça bilen yaklaşık 90 İsrail askeri, BAE güçlerinin koruması altında Afganistan’a gönderiliyor” iddiası, BAE'nin Afganistan'daki faaliyetlerinin ekonomik olmaktan ziyade siyasi ve güvenlik odaklı boyutlar taşıdığının işareti.

BAE’nin Afganistan ile özellikle havaalanlarının güvenlik işlerinde yapabileceği herhangi bir işbirliği ilk aşamada siyasi ve güvenlik açısından ele alınmalıdır. ABD Afganistan’dan ayrılmayı ve askeri üslerini ülkenin havaalanlarından çekmeyi planlarken, BAE’nin buradaki varlığının devam etmesi, müttefikleri için istihbarat açısından bir “vekil” olmaya devam edeceği şeklinde okunabilir. BAE, bu konuda İsraillilerle de işbirliği yapabilir ve İran’ın Afganistan’daki faaliyetlerini ve rolünü izleyebilir.