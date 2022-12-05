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Dünya Komşu ülkeye ait dizi izlemekten idam edildiler! Kuzey Kore'de üç liseli öğrenciye akıl almaz idam kararı
Dünya

Komşu ülkeye ait dizi izlemekten idam edildiler! Kuzey Kore'de üç liseli öğrenciye akıl almaz idam kararı

Güney Kore merkezli Chosun Ilbo gazetesinin haberine göre, Kuzey Kore’de üç lise öğrencisi ekim ayı başlarında komşu ülke Güney Kore’ye ait dizi izlemekten idam edildi. Kuzey Kore’de Güney Kore’ye ait görsel ve işitsel içerik tüketme eylemi, Aralık 2020'de çıkarılan yeni bir yasada belirtildiği gibi suç olarak kabul ediliyor. Daha önce reşit olmayan kişiler yasaya uymadıkları için idam edilmezken, cezanın artık gençleri de kapsadığı ortaya çıktı. Kim Jong-Un olayları...

Yeniakit Publisher
2022-12-05 16:59:00 - 2022-12-05 17:08:17
Komşu ülkeye ait dizi izlemekten idam edildiler! Kuzey Kore'de üç liseli öğrenciye akıl almaz idam kararı

Güney Kore merkezli Chosun Ilbo gazetesinin haberine göre, Kuzey Kore’de üç lise öğrencisi ekim ayı başlarında komşu ülke Güney Kore’ye ait dizi izlemekten idam edildi. Kuzey Kore’de Güney Kore’ye ait görsel ve işitsel içerik tüketme eylemi, Aralık 2020'de çıkarılan yeni bir yasada belirtildiği gibi suç olarak kabul ediliyor. Daha önce reşit olmayan kişiler yasaya uymadıkları için idam edilmezken, cezanın artık gençleri de kapsadığı ortaya çıktı.

Habere göre, üç erkek lise öğrencisi Kuzey Kore ile Çin arasındaki sınıra yakın bir şehir olan Hyesan'da Güney Kore ve Amerikan TV programları izlerken yakalandı. Tutuklanan gençler için idam cezası verildi. İnfazın gerçekleşmesi dünya basınında büyük bir tepki ile karşılandı.

Kuzey Kore vatandaşlarının Güney Kore dizi ve müziklerine karşı ilgili olduklarını biliniyor. Unification Media Group tarafından yapılan bir ankete göre, ankete katılanların yüzde 96'sı Squid Game ve Crash Landing on You gibi popüler Güney Kore dizilerini izlemiş durumda.

Yaşanan bu olay Kuzey Kore'nin vatandaşlarını Güney Kore dizileri izlediği için Idam ettiği ilk sefer değil. Geçen yıl, Kim Jong-un'un "kanser" olarak tanımladığı K-pop müzik videolarını izleyen yedi kişinin idam edildiği haberi ortaya çıkmıştı.

İlginç yasakların uygulandığı ülkede, Kim Jong-il'in 10. ölüm yıldönümünü anmak için 11 gün boyunca gülmeyi ve içki içmenin de yasaklandığı biliniyor.

FÜZE TEHDİDİ

ABD ana karasını vurabilecek menzile sahip kıtalararası balistik Füze fırlatarak bölgede gerilimi arttıran ve büyük endişeye yol açan Kuzey Kore'den füze denemesine ilişkin resmi açıklamada, "Hwasong-17" tipi balistik füzenin başarıyla test edildiği duyurulmuştu.

Füze denemesinin "ABD'nin ve diğer düşman güçlerin Kore Yarımadası'ndaki askeri ve siyasi durumu ısrarla tahammül edilemez bir duruma sürükleyen çatışma hamleleri karşısında gerçekleştirildiği" ifade edildi. Ülke lideri Kim Jong-un'un da test atışını yerinde incelediği aktarıldı. Füze denemesi ile ilgili teknik detaylara da yer verilen haberde, Pyongyang Uluslararası Havalimanı'ndan fırlatılan yeni tip kıtalararası balistik füze Hwasong-17'nin maksimum 6 bin kilometre yüksekliğe ulaşıp belirlenmiş hedefi isabetli şekilde vurmadan önce 1 saat 8 dakika boyunca uçtuğu ve 999.2 kilometre mesafe kat ettiği bildirilmişti.

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