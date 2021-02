Komşu ülkeden akılalmaz S-400 iddiası! "Türkiye kopyaladı"

Türk SİHA‘larına karşı İsrail‘den Iron Dome hava savunma sistemi almak isteyen Yunanistan‘a, Fransa 5 milyar dolarlık savaş gemisi paketi sundu. Rus medyasının kaynak gösterildiği S-400 haberi ise, söze gerek bırakmadı.

Doğu Akdeniz’deki müttefiklerini ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Güney Kıbrıs ve İsrail gezisinin sonuçları bugün Yunan medyasında manşetten verilirken, S-400’lere ilişkin haber ise sözün bittiği yer olarak kayıtlara geçti.

Pazartesi günü önce Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşen Başbakan Miçotakis, Türkiye’nin desteklediği iki taraflı çözüme karşı çıkarak 52 yıldır denenen ancak hiçbir sonuç alınamayan ‘federasyon’ modelini bir kez daha savundu.

Türkiye’ye karşı Fransa’dan altısı yeni 18 Rafale jeti satın alan Yunanistan, ayrıca donanmanın modernize edilmesi için Paris yönetimiyle görüşüyor. Yunan medyası, Fransa’nın Belharra fırkateynlerinin satışı için Atina’ya yeşil ışık yaktığını duyurdu.

"Türkiye S-400'leri kopyalıyor"

Neredeyse her gün manşetleri Türkiye’nin süslediği Yunanistan’da, günün en ‘çılgın’ haberi ise To Vima gazetesindeydi. Rusya’daki bazı internet sitelerinde yer alan haberleri kaynak gösteren To Vima, Türkiye’nin satın aldığı S-400 füze savunma sistemini kopyalamaya çalıştığını ileri sürdü.

Türkiye üretimi Bayraktar TB2 SİHA’ların Suriye ve Libya’dan sonra Dağlık Karabağ savaşının kaderini değiştirmesi, Atina yönetiminde tam anlamıyla büyük bir paniğe yol açtı.

Yerel medyadaki haberlere, Yunanistan’ın diğer insansız hava araçları programının detayları da yansıdı. Buna göre, Yunanistan yakın zamanda üç ayrı silahlanma programını hayata geçirecek.

Bunlardan ilki, Avusturya firması Schiebel’in ürettiği uzaktan kumandalı dört Camcopter S-100 helikopterinin alınması. Altı saat uçabilen helikopterler 25 milyon euro karşılığında Yunan donanmasına teslim edilecek. Maksimum 220 kilometre hıza çıkabilen helikopterlerin 180 kilometre menzili var, 16 ülke tarafından kullanılıyor. Gelecekte helikopter iki ayrı güdümlü füzeyle donatılacak. Yunan medyası, aracın gece görüş sistemine sahip olduğunu, karada ve denizde 30 kilograma kadar hedefleri saptayabildiğini aktardı.

Silahlanma programında 55 milyon euroyu bulacak ikinci hamle ise, halihazırda Yunan ordusu tarafından kullanılan Le Sperwer ve Le Sperwer-B insansız uçaklarının yenilenmesi. Önceki modelleri havada altı saat kalabilen Fransız üretimi insansız uçakların yeni versiyonları 12 saate kadar uçabilecek, menzili ise 200 kilometreyi bulabilecek.

Üçüncü hamle ise Yunan ordusunun Türk Bayraktar TB2 SİHA’larıyla mücadele etmek için ABD üretimi T-6A Texan II’nin satın alınması. Haberlere göre, söz konusu tek motorlu uçağın maliyeti SİHA’ları tespit etmek için havalanacak F-16 ve Mirage’lara göre daha uygun.