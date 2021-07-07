Komşu ülkeden AB çıkışı: Katılmayı bekliyoruz

Avrupa Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile ortak basın toplantısında konuşan İrakliy Garibaşvili, "Ülke halkımızın mutlak çoğunluğunun, yaklaşık yüzde 80'inin Gürcistan'ın Avrupa ile bütünleşmesine destek verdiğini bir kez daha teyit etmek istiyoruz" dedi.

Garibaşvili sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Komiserim, hükümetimiz ve ekibimizin birkaç yıl önce aldığı kararla anayasada değişiklik yapıldı ve ardından dış politikamızı belirledik. Herkes bunun, revize edilmeyecek ve değiştirilmeyecek olan Avrupa-Atlantik rotası olduğu konusunda fikir birliğine vardı. Bu süreçte, henüz genç demokrasi olan ülkemizin kalıcı zorluklarla karşı karşıya olduğunun farkındayız, ama bu bizi korkutmuyor, çünkü bu yolu başarıyla geçip bir gün Avrupa Birliği'nin tam üyesi olacağımızı iyi anlıyor, buna inanıyoruz.”

Gürcistan hükümeti, ülkenin başlıca dış politika önceliklerinin NATO ve AB üyelikleri olduğunu her fırsatta dile getiriyor.