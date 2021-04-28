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Dünya Komşu ülkede mayın patladı: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Komşu ülkede mayın patladı: Ölü ve yaralılar var

Irak'ta mayın patlaması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 15:52:00 -
Komşu ülkede mayın patladı: Ölü ve yaralılar var

Irak’ın Musul kentinin güneyindeki Hamam Alil bölgesinde güvenlik güçleri arama yaptığı sırada bir kişi, terör örgütü DEAŞ tarafından yere döşenen mayına bastı.

Güvenlik medya ağı, mayının infilak etmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Öte yandan Irak’ta DEAŞ tarafından Musul, Salahattin, Diyale ve Kerkük kentlerinde yere döşenen yüz binlerce mayın hala temizlenmemiş durumda.

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