Komşu ülkede koronavirüs aşısı için tarih belli oldu

Diğer Avrupa Birliği üyeleriyle birlikte Bulgaristan da, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) Pfizer ve BioNTech aşısını onaylamasını bekliyor. Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından geliştirilen aşının 21 Aralık’ta Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanması bekleniyor.

Aşı yüklü kamyonların Belçika'dan tüm Avrupa Birliği üyelerine gönderilmesinin beklendiği ve 24 Aralık'ta Bulgaristan için bir miktar aşı gönderileceği belirtildi. Ayrıca, aşılama için ülkenin hazır olduğu ve aşılamaya, 27 Aralık’ta Sofya şehirlerindeki hastanelerde, Varna ve Burgas’da başlanacağı kaydedildi.

Bulgaristan, pazar günü 1.002 yeni koronavirüs vakası bildirdi. Ülkede bugüne kadar koronavirüs kaynaklı 6.551 ölüm yaşandı ve toplam vaka sayısı 191.029 oldu.