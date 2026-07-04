Komşu ülkede her yıl 1100 çocuk kansere yakalanıyor!

Suriye Amerikan Tıp Derneği (SAMS), Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanlığı ile imzaladığı anlaşma kapsamında Şam Çocuk Hastanesi'nde kemik iliği nakli ünitesini yeniden faaliyete geçirecek ve ilk etapta 25 çocuğun tedavisini üstlenecek.

SAMS Hematoloji, Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Münzir el Malki, anlaşmanın bir yıl süreyle projenin bilimsel, idari ve mali sorumluluğunu SAMS'a verdiğini söyledi.

Tedaviler ağustosta başlayacak

Projenin ilk aşamasında kemik iliği nakli ünitesi onarılarak eksik tıbbi cihazlar temin edilecek. Hazırlık çalışmalarının yaklaşık bir ay içinde tamamlanması ve ilk nakillerin Ağustos 2026'da başlaması planlanıyor.

Tedaviler, kemik iliği naklinin yanı sıra lösemi, diğer kan kanserleri ile bazı genetik ve iyi huylu kan hastalıklarını da kapsayacak.

Sağlık personeline eğitim verilecek

Proje kapsamında ABD'den gelecek uzman doktor, hemşire ve laboratuvar ekipleri, Şam'daki sağlık personeline uygulamalı eğitim verecek. Böylece yalnızca mevcut hastaların tedavi edilmesi değil, kemik iliği nakli alanında Suriye'nin kendi insan kaynağının güçlendirilmesi de hedefleniyor.

İlk etapta 25 çocuk seçilecek

Şam Çocuk Hastanesi'nde şu anda kemik iliği nakli bekleyen 50 ila 60 çocuk bulunuyor. Bunlardan 25'i, hastalığın ağırlığı ve aciliyet durumuna göre tedavi programına alınacak.

Projenin başarılı olması halinde anlaşmanın uzatılması ve daha fazla çocuğun tedavi edilmesi planlanıyor.

Bir naklin maliyeti 120 bin dolara ulaşıyor

Prof. Dr. El Malki, Orta Doğu'da bu operasyonları gerçekleştirebilen merkezlerin oldukça sınırlı olduğunu belirterek, tek bir kemik iliği naklinin 80 bin ila 120 bin dolar arasında maliyete sahip olduğunu ifade etti.

Nakil sonrasında yaklaşık 100 gün süren takip ve ilaç tedavilerinin de proje kapsamında SAMS tarafından karşılanacağı belirtildi.

Suriye'de her yıl 1100 çocuk kansere yakalanıyor

Suriye Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede her yıl yaklaşık 1100 çocuk kanser teşhisi alıyor. Toplam yıllık kanser vakası ise 17 bin ila 20 bin arasında değişiyor.

Yetkililer ayrıca kemik iliği nakli gerektiren bazı hastaların tedavisi için Ürdün'deki Kral Hüseyin Kanser Merkezi ile de iş birliği yürütüldüğünü, ülkede yaklaşık 150 hastanın kemik iliği nakline ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Kaynak: Mepa News, Enab Baladi