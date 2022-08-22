Komşu ülke cayır cayır yanıyor! Yangın 3 gündür söndürülemiyor

Gürcistan'da çıkan orman yangını 3 gündür devam ederken, yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Gürcistan'ın Borcomi ilçesinde çıkan orman yangını 3 gündür devam ederken, yangın henüz kontrol altına alınamadı. Gürcistan Acil Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada, yangına hem karadan hem havadan müdahale edildiğini ve yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için büyük çaba sarf edildiğini aktardı.

Gece boyunca yangınla mücadele sürdü

Açıklamada, "Borjomi belediyesinde yangının yerleşim bölgelerine sıçrama tehlikesi şimdilik ortadan kaldırıldı. Sabah saatlerinde sınır polis helikopterleri de yangını söndürmek için çaba gösteriyor. Olay yerine itfaiye araçları sevk edildi. Gece boyunca yangınla mücadelemiz devam etti. Yangının söndürülmesi için şu anda 300 itfaiyeci ve 300 Özel Kuvvetler Dairesi çalışanı görev yapıyor. Savunma Bakanlığı personeli de dahil olmak üzere İçişleri Bakanlığı'nın çeşitli dairelerinden temsilciler, Ulusal Orman Ajansı ve yerel belediye temsilcileri olay yerinde bulunuyor" denildi.

Başbakan İrakli Garibaşvili'nin talimatıyla dün yangına müdahale için ordu personeli de bölgeye sevk edilmişti.