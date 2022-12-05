Komşu ne yapacağını şaşırdı! Türkiye'ye gelmek zorunda kaldı... 10 milyar dolarlık hamle

Pandemi döneminde üretim sektörü krize giren Bulgaristan, Uzakdoğu’dan gelen ürünlerdeki gecikme ve aksaklıklar nedeniyle bozulan tedarik zincirini yeniden inşa etmek için Türkiye’ye yöneldi. Bu doğrultuda Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonu, İstanbul İhracatçı Birlikleri’nin organizasyonunda, Bulgaristan’dan gelen yabancı alıcıların katılımı ile ‘Bulgaristan Sourcing From Türkiye Alım Heyeti Programı’ gerçekleştirildi.

Komşu tedarik zinciri için Türkiye’ye geldi

Milliyet'te yer alan habere göre, Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi Angel Cholakov, DEİK Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Zeki Sarıbekir, İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, Bulgaristan KOBİ Ajans Başkanı Boyko Takov ile BULTİŞAD Başkanı Burhan Nemutlu’nun açılış konuşmalarını yaptığı etkinliğe ilgi büyüktü.

Yılda 2 milyon TIR

Açılış konuşmasını yapan BULTİŞAD Başkanı Burhan Nemutlu Bulgaristan’da 2 bin 200 Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini ifade ederek, “Bunların 55’i büyük yatırımcı. 10 bin kişiye istihdam yaklaşık 50 bin kişiye de refah sağlıyoruz. Fırsatları değerlendirmek için toplantılarımız devam edecek. Kapımız her iş insanına açık” dedi.

DEİK Bulgaristan İş Konseyi Başkanı ve Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir de bu tip toplantıların artmasının çok önemli olduğunu ifade ederek, “İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2021 yılında 6.5 milyar dolara ulaştı. Bunun 4 milyar doları Türkiye’den, 2.5 milyar doları ise Bulgaristan’dan gerçekleşti. Bu yılın ilk 9 ayında iki ülke arasındaki ticaret hacminde geçen yıla oranla yüzde 22 artış kaydetti. Yıl sonunda 8 milyar doları buluruz. İki yıl içinde de hedeflediğimiz 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız. Bulgaristan Avrupa’ya açılan kapı her yıl 2 milyon TIR bulgaristan üzerinden Avrupa’ya gidiyor” diye konuştu.

Bulgaristan KOBİ Ajans Başkanı Takov ise iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde büyük bir potansiyel bulunduğu ancak bu potansiyelin çok az bir kısmının kullanıldığını ifade etti ve şubat ayında Burgas kentinde yapılacak iş forumuna Türk iş adamlarını davet etti.

Potansiyel vurgusu

Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi Angel Cholakov iki ülke arasındaki ticari potansiyele dikkat çekerek “Bu potansiyel kullanılmaz ve bir kenara atılırsa paslanır işlevini yitirir. Bulgaristan’ın Türkiye’deki 4 temsilciliği bu potansiyeli ortaya çıkarmak için elimizden gelen her çabayı göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan da “Bulgaristan’ın ithalatında ikinci, ihracatında ise beşinci sıradayız. İkili ihracat hacmimizi çok daha ileri taşıyabilecek potansiyelimiz olduğunun farkındayız” dedi.