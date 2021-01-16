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Ekonomi KOMPEN şimdi de Nijer Cumhuriyeti’nde
Ekonomi

KOMPEN şimdi de Nijer Cumhuriyeti’nde

Pandemi sürecinde yeni pazar arayışlarına devam eden Bera Holding’e ait Kompen A.Ş., ihracatta yeni pazar arayışlarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 20:45:00 -
KOMPEN şimdi de Nijer Cumhuriyeti’nde

Dünyanın yaklaşık 35 ülkesine ihracat yapan Kompen şimdi de Batı Afrika’da Nijer Cumhuriyeti’nde. Distribütörlük anlaşması yapılan Elh Oumarou İbrahim, Kompen’in Sarayönü’nde bulunan fabrikasını gezerek üretim aşamalarını inceledi. Nijer Cumhuriyeti’nde kaliteli bir ürünle çalışmak istediklerini belirten Elh Oumarou İbrahim, Kompen’in kendileri için önemli bir marka olduğunu ifade etti. Pandemi sürecinden etkilenmemek için ihracata ağırlık verdiklerini ifade eden Kompen Dış Ticaret Müdürü Mehmet Umay, geniş ürün yelpazesi ve kaliteli ürünleri ile Amerika, Afrika, Avrupa ve Asya ülkelerinde Kompen’in tercih edilen marka olduğunu belirterek, PVC sektöründe 25 yıllık tecrübesi olan markalarının yapılan AR-GE çalışmaları ile sürekli kendini geliştirdiğini söyledi. Hammadde temininden satış sonrası hizmete kadar “Komple Kalite” sloganı ile çalıştıklarını belirten Kompen Genel Müdürü Erdal Küçükşehir, ürün yelpazesini genişleterek tüm iklimlere uygun üretim yaptıklarını ifade etti. Son yıllarda ihracata ağırlık vererek ülke ekonomisine katkı sağladıklarının da altını çizdi.

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