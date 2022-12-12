Komiser yardımcıları acil çözüm bekliyor

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Emniyet teşkilatına uzun yıllar emek veren ve bu sürenin büyük kısmını “Başpolis” ve “Kıdemli Başpolis” olarak geçirdikten sonra, söz konusu rütbelerin kalkması ile sınavla Komiser Yardımcısı rütbesine terfi eden güvenlik görevlileri, “Emniyet amiri” olmalarını hızlandıracak bir düzenleme istiyor. Sayısı 1800’ü bulan ve hâlihazırda Komiser Yardımcılığı görevini yürüten emniyet mensupları, Başpolis/Kıdemli Başpolis olarak geçirdikleri hizmet yıllarının, terfi yıllarına sayılmasını talep ederek, yaşadıkları hak kaybının telafi edilmesini istiyor. Devlete ekstra bir ekonomik yük gelmeyeceğini ifade eden mağdurlar, yapılacak düzenleme ile Emniyet Amiri Başkomiser kadro açığının kapanacağını ve Emniyet teşkilatının daha da güçleneceğini belirtiyor.