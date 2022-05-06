Komedi kılıfıyla millete hakaret... Cem Yılmaz’ın hoşuna giden iğrenç espri!

Kendini ‘komedyen’ olarak pazarlayan Cem Yılmaz katıldığı bir televizyon programında oğluyla arasında geçen iğrenç bir diyaloğu ‘espri’ diye anlattı.

Millete hakaret

Cem yılmaz kendisine yapılan 'şişman' yorumlarıyla ilgili oğlu Kemal'in yaptığı sözde espiriyi şöyle anlattı: "Baba görüyorum gazetelerde senin için, 'yaşlı şişman' diyorlar. Sen harika bir adamsın ya! Olur mu öyle şey, ben her zaman yanındayım, sen ölsen milletin IQ'sü düşer" dedi.