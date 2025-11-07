KOM'dan kaçak ilaca geçit yok: Binlerce kutu ele geçirildi
Gaziantep'te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 30 bin 572 kutu kaçak ilaç ele geçirildi. Halk sağlığını tehdit eden yasa dışı faaliyetle ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanuna muhalefet suçlarını engellemek amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattığı bildirildi.
30 BİN KUTUDAN FAZLA İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ
Yürütülen çalışma kapsamında ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, toplam 30 bin 572 kutu kaçak ilaç ele geçirdi. Halk sağlığını tehlikeye atan bu yasa dışı ticaretle ilgili olarak 3 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. KOM ekipleri, kaçakçılıkla mücadeledeki kararlılığını vurguladı.