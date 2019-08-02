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KOM’dan dev operasyon: 67 kişi yakalandı

Eskişehir’de, para karşılığı insanlara emekli olabilmeleri için sahte engelli raporu hazırlayan çete, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin operasyonuyla çökertildi.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:10
KOM’dan dev operasyon: 67 kişi yakalandı

Eskişehir’de, para karşılığı insanlara emekli olabilmeleri için sahte engelli raporu hazırlayan çete, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin operasyonuyla çökertildi. Gerçekleştirilen operasyonda, 5’i aracı olmak üzere toplam 67 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü KOM şube müdürlüğünce haksız yere vergi indirimi, malulen emeklilik ve engelli vatandaşlara yönelik diğer ayrıcalıklardan yararlanmak amacı ile usulsüz veya sahte heyet raporları alarak devleti zarara uğrattığı tespit edilen şüphelilere yönelik Eskişehir merkezli Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Elazığ, İzmir, Kütahya ve Şanlıurfa illerinde 67 şüpheli hakkında ’Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Nitelikli Dolandırıcılık ve Haksız Kazanç Sağlama suçlarından operasyon yapıldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve vatandaşlar tarafından yapılan ihbarların değerlendirilmesi sonucu gerçekleştirilen operasyon neticesinde, 5 şüpheli şahsın evlerinde yapılan aralamalarda başka şahıslara ait olduğu tespit edilen heyet raporlarına ve şüphelilerin dijital materyalleri ele geçirildi. 59 şüpheli hakkında işlem yapıldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Öte yandan para karşılığı aracılık ve iş takibi yapan 5 şüpheli ise, emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, firari 3 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devem etmektedir.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:10
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