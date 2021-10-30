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Kadın - Aile Kombi temizliği nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kombi temizliği nasıl yapılır?

Kombilerin sorunsuz olarak yüksek performansta çalışması ve doğalgaz faturasının cebi yakmaması için kış gelmeden işin ehli kişilere kombi bakımının yaptırılması gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 18:59:00 - 2021-10-30 19:01:20
Kombi temizliği nasıl yapılır?

Kombilerin sorunsuz olarak yüksek performansta çalışması ve doğalgaz faturasının cebi yakmaması için kış gelmeden işin ehli kişilere kombi bakımının yaptırılması gerekiyor. Fakat birkaç yöntemle evde kolayca evinizde bulunan malzemelerle petekleri temizleyebilirsiniz.

Peki, kalorifer temizliği nasıl yapılır?

Öncelikle kalorifer peteklerini temizlemeden önce tehlike olmaması için kombiyi kapatmanız gerekiyor.

-Kombi sisteminin içindeki suyu tamamen boşaltın.

-Bağlantı kısmını ayırdıktan sonra radyatörleri sökerek banyoya ya da yıkayacağınız yere götürün.

-Kalorifer peteklerinin içine tazyikli su püskürterek bütün kirlerden arındırın. Püskürttüğünüz suyun rengi temiz olana kadar bu işlemi yapın.

-Temiz su geldikten sonra güzelce bütün radyatörlerin dış taraflarını temizleyin. İşlem bittikten sonra kombinin altında bulunan su takviye vanasını açarak kombiye su vermeyi unutmayın.

-Kalorifer peteklerini tek tek dolaşarak peteklerin havasını alın.

Ayrıca hem olası arızalarının önüne geçmek, hem de doğalgaz faturalarını düşürerek sağlıklı bir kış geçirmek istiyorsanız diğer işlemler için kombi bakımı uzmanına yaptırmayı unutmayın.

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