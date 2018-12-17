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Komandolardan teröristleri titreten mesaj! Dağın yamacına astılar

Olası operasyon öncesi Suriye sınırında bulunan birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçların geçtiği bölgede yer alan bir dağın yamacındaki "Nerede kalmıştık" yazısı dikkat çekti.

17 Aralık 2018 Pazartesi 18:17
Komandolardan teröristleri titreten mesaj! Dağın yamacına astılar

Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcıların da arasında yer aldığı askeri araçların bulunduğu konvoy, sınır birliklerine sevk edildi.

"Nerede kalmıştık"

Askeri araçların, güvenlik önlemleri altında Gaziantep istikametine doğru ilerlediği bölgede yer alan bir dağın yamacındaki "Nerede kalmıştık" yazısı dikkat çekti. Komandolar tarafından yazıldığı belirlenen yazıya ilişkin görseller, sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekoru kırıyor.

Operasyon hazırlığı sürüyor

Takviye araçların Fırat'ın doğusuna olası bir operasyon nedeniyle gönderilmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada olası bir operasyonun sinyalini vermişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 18:17
  1. Suriye
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Gaziantep

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  • BekirBekir20 dk önce
    RABBIM askerlerimizi her daim muzaffer eylesin
  • MertMert59 dk önce
    Dualarımız arslanlarımıza! Allah cc muzaffer eylesin.

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