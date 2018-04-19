THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kolundaki serumu çıkartıp ambulanstan dışarı fırladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde tırın çarptığı genç ilk müdahalesinin yapıldığı ambulanstan kaçmaya çalışırken, polislere zor anlar yaşattı. Yaralı genç kelepçe takılarak ambulansa bindirildi.

19 Nisan 2018 Perşembe 18:59
Kolundaki serumu çıkartıp ambulanstan dışarı fırladı

Kaza, Gülüç Beldesi Örencik Mahallesi mevkiinde yaşandı. İddiaya göre E.C. yolun karşısına geçmek istediği sırada Mehmet Ç. idaresindeki 42 AZK 75 tır çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ambulansta ilk müdahalesini yapmak istedi.

18-04/19/man-1524150037.Jpeg

KAÇMAYA ÇALIŞTI, VATANDAŞ YAKALADI

Kolundaki serumu çıkartıp ambulanstan dışarı fırlayan E.C., kaçmaya çalışınca polisler tarafından engellenmeye çalışıldı. Uzun süre ikna olmayan ve çevredekilerden kendisini kurtarması için yardım bekleyen yaralı genç sakinleştirilemeyince vatandaşlarında yardımı ile yere yatırılıp kelepçe takıldı.

Yaralı genç bu sırada “Bırakın lan, yardım edin lan. Polis abi bıraktırsana şunları, bak şikayetçi olurum sizden. Yardım edin” diyerek kurtulmaya çalıştı. Kelepçe takıldıktan sonra polisler tarafından sakinleştirilen E.C. daha sonra ambulansa alınarak tedavisi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. 

Kazaya karışan sürücü ifadesi için karakola götürülürken, yaralanan gencin tedavisi ise hastanede devam ediyor. 
Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. 

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 18:59
  1. ZONGULDAK
  2. EREĞLİ
  3. AMBULANS
  4. KELEPÇE

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taraftar Galatasaray'ı şampiyon gibi karşıladı
    1. Taraftar Galatasaray'ı şampiyon gibi..
    2. İsrail terörüne karşı UCM'ye seslendiler
    3. Derbide 11'ler belli oldu!
    4. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ölü yunus..
    5. Tarih belli oldu! Devlet Bahçeli..
    6. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan..
    7. 24 Haziran seçimleri için 3 bakan..
    8. Çiftlik Bank için 6 kırmızı bülten..
    9. Suriye'nin İdlib kentinde patlama!
    10. "Spora değil, skora önem veren bir..
    11. Bakan konuştu : Kılıçdaroğlu inşallah..
    12. Fransa'da genel grev hayatı felç etti
    13. Derbi öncesi Kadıköy'de gerilim!
    14. NATO'dan flaş S-400 açıklaması
    15. Kolundaki serumu çıkartıp ambulanstan..
    16. Yıldız oyuncu imparatoru çok kızdırdı
    17. Genç yaşta anne olmak kanseri önlüyor!
    18. Borsa günü yatay bitirdi
    19. NATO'dan kritik Türkiye mesajı
    20. CHP'de erken seçim toplantısı!
    İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
    İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
    Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
    Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum