Koltuklarımı nasıl temizlerim? Tencere kapağı ile lekesiz koltuk silme!

Koltuklarımız köpüklü ve deterjanlı su ile yıkanabileceği gibi, tencere kapağı yardımıyla da temizlenebilir.

Tencere kapağı ile koltuk nasıl silinir?

Tencere kapağına sarılan mikrofiber bez ile koltuk silmek inanın hem çok kolay hem de çok daha temiz. Önce deterjan meselesi koltuk kumaşınız burada çok önemli ama hemen hemen tüm koltuklar beyaz sabun ile silinir varsa sıvı arap sabunu da her renk ve koltuk döşeme kumaşı için uygundur.

Koltuk silmek için deterjan karışımı tarifi

5 litre sıcak su

1 bardak sıvı arap sabunu ya da 1 bardak granül toz sabun

Yarım su bardağı beyaz sirke

hepsini karıştırın ve mikrofiber bez ve aşağıda gördüğünüz gibi bir kapakla tüm koltuk yüzeyini silin. Mikrofiber bezi bu suda güzelce yıkayıp sıkın. Tencere kapağına sarın ve kapağı bu şekilde silinecek yüzeylerde hızlıca gezdirin.

HAREKETLERİNİZİ SINIRLAMAYACAK BÜYÜKLÜKTE BİR TENCERE KAPAĞI BULUN

Yapacağınız bu temizleme işleminin asıl kahramanı tencere kapağı! Marketlerden edinebileceğiniz pamuklu bir mikrofiber bezi, hareketlerinizi kısıtlamanıza neden olmayacak büyüklükte bir tencere kapağına sarın.

KOLTUKLARINIZIN ÜZERİNDE OLUŞAN KİRLERİ TEMİZLEYİN

Etrafına mikrofiber bezi sardığınız tencere kapağıyla koltuk yüzeylerinin tümünü silin. Uygulayabileceğiniz bu kuru silme işlemi, koltuklarınızda bulunan toz ve kir birikintilerini yok etmenize yardımcı olacak.

SIRADA ISLAK TEMİZLEME İŞLEMİ VAR

Şimdi de mikrofiber bezinizi, az önce hazırlamış olduğunuz karışımın içerisine batırarak güzelce yıkayın ve sıkın. Ardından bir önceki aşamada olduğu gibi bezi tencerenin etrafına sarın ve koltuğunuzun üzerinde gezdirin. Mikrofiber bez kirlendikçe suyun içerisine yeniden batırarak aynı işlemi koltuklarınızın eski parlaklığına kavuştuğundan emin olana kadar tekrarlayın.

KOLTUKLARINIZI KURUMAYA BIRAKIN

Koltuklarınızı dilediğiniz gibi temizlediyseniz şimdi kurumasını beklemeniz gerekiyor. Herhangi bir kurutucu alet kullanmak yerine havayla temas ederek kuruması, koltuk döşemelerinizin zarar görmesini engeller. Koltuklarınızın tamamen kuruduğundan emin olduktan sonra, dilediğiniz gibi kullanmaya devam edebilir; günün tüm yorgunluğunu onların üzerinde atabilirsiniz.

Evde koltuk silmek için ne kullanılır?

Arap Sabunu. Temizlik malzemeleri denince akla gelen ilk şeylerden birisi olan arap sabunu, çeşitli bazı temizlik malzemelerinden daha iyi işleve sahiptir.

Sirkeli Su.

3. Karbonatlı Su.

Bulaşık Tableti.

Beyaz Sabun.